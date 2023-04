VIDEO: V útrobách vyražených tunelů metra D Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V útrobách vyražených tunelů metra D

K propojení stanic metra D Pankrác a Olbrachtova zbývá prokopat 60 metrů tunelu. Na stavbě je už vykopáno zhruba 1,6 kilometru tunelů, což je polovina. Dokončena byla například ražba dvojkolejného tunelu, zahájena ražba propojovacího tunelu linek C a D nebo obratových tunelů a těch pro eskalátory. Novinářům to dnes řekli představitelé hlavního města, dopravního podniku (DPP) a dodavatelů. Stavba začala před rokem a dosud do DPP investoval zhruba 1,8 miliardy korun. Ražby na prvním úseku metra D budou trvat ještě necelé tři roky, tedy zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag.

video: DPP