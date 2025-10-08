Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí
8. 10. 2025 16:24 Domácí
Stanice metra A Flora se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. Zároveň s rekonstrukcí za zhruba 1,3 miliardy korun bez DPH, která ale zásadně nezmění její podobu, se už od října hloubí šachty pro bezbariérové výtahy. Stanice bude zavřená do přelomu listopadu a prosince 2026. Bezbariérové zpřístupnění je v plánu na začátku roku 2028.
