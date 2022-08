VIDEO: Tohle nikdo nečekal. Před 20 lety zatopila voda kilometry tunelů metra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tohle nikdo nečekal. Před 20 lety zatopila voda kilometry tunelů metra

Je to přesně 20 let od největší katastrofy v dějinách metra. Zábrany před velkou vodou nedokázaly zabránit tomu, aby se do 18 stanic metra a dvaceti kilometrů traťových tunelů dostala velká voda. Trvalo několik měsíců, než se podařilo vodu vyčerpat a obnovit provoz. Teď by se nic podobného už stát nemělo, tvrdí pražský dopravní podnik.

video: iDNES.tv