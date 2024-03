VIDEO: Opravené vstupy do metra B překvapí několika prvky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové zastředšení výstupů z metra je ze skla, aby bylo elegantní, zároveň je ale sklo s drobnou grafikou velmi dobře viditelné pro ptáky, kteří do něj nebudou narážet. V okolí je dlažba, která dokáže při deštích vsakovat a udržet vodu, nepouštět ji do kanálu a při horkém počasí ji bude zase uvolňovat do ovzduší pro příjemné ochlazování. Střechy jsou zelené, bezúdržbové, rostou na nich rozchodníky.

video: iDNES.tv