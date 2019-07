VIDEO: Mezi aktivními injekčními uživateli drog je asi 11 tisíc nakažených chronickou hepatitidou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při současných léčebných možnostech by bylo možné téměř vymýtit v Česku žloutenku typu C do deseti let. Na vyléčení všech pacientů s touto nemocí ale chybí peníze a Česko nemá ani národní strategii eliminace virové hepatitidy typu C. Odborníci odhadli, že léčbu žloutenky v Česku ročně prodělá zhruba 1 200 lidí, nakažených je ale kolem 45 tisíc.

