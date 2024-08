VIDEO: MG3 v akci. Čínský konkurent fabie má zajímavý superhybrid Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

MG, hrdá značka, která letos slaví století existence přiváží novinku, která by mohla jít po krku Fabii, cenou i formátem. Do prodeje startuje s kromobyčejným hybridem, na podzim dorazí i čistě benzinové provedení. Stavěli ho především pro Evropu, hlavní část vývoje probíhala v Šanghaji, něco v londýnském inženýrském a designovém centru. Na rozbitých britských okreskách ho také ladili. Testování prototypů ovšem probíhalo také v Thajsku. S délkou 4 113 mm je MG3 o něco delší, než je průměr třídy malých aut. Hodně centimetrů ale padlo na dlouhou kapotu, takže kabina odpovídá ostatním. Stejné je to s kufrem, jehož 293 litrů je téměř totožných s hybridními rivaly, je ale menší než u Fabie. Novinka značky dnes patřící Číňanům mile překvapí prostorem pro cestující vzadu. Kabina je hezky zařízená. Tvrdé plasty patří k žánru. Líbily se nám sedačky a překvapil jen výškově stavitelný volant a sice digitální, přes displej ovládaná, ale pouze jednozónová klimatizace. Celé auto působí festovním, solidním dojmem. Náklony v obloucích jsou možná větší, než by člověk čekal, ale není to nic dramatického ani nebezpečného. Velmi slušně žehlí nerovnosti. To nejzajímavější je ovšem pod kapotou. Benzinová atmosférická čtyřválcová patnáctistovka má výkon 102 koní. Ty přijdou do hry ovšem až ve vyšších rychlostech. Do šedesátky obstarává pohon elektromotor s výkonem 136 koní. Celkový výkon soustavy je 195 koní, to je na čtyřmetrový hatchback výjimečné. Stejně jako vysoká kapacita trakční baterie. MG3 se proto nerozpakuje jet jen na elektřinu opravdu svižně a co nejvíc. Do osmdesátikilometrové rychlosti spalovák dobíjí baterku, která živí elektromotor pohánějící přední kola. Až od osmdesáti kilometrů v hodině výš třístupňový automat zapojí do pohonného řetězce napřímo také spalovací motor. To taky znamená, že právě do té osmdesátky má řidič k dispozici 136 elektrických koní, až potom celý výkon 195 koní. Jezdit za čtyři a půl litru by neměl být problém. A přitom zrychlení má velmi slušné.

