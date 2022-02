VIDEO: Migrační vlnu z Ukrajiny by ČR měla zvládnout, myslí si Karel Janeček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Migrační vlnu z Ukrajiny by ČR měla zvládnout, myslí si Karel Janeček

Prezidentský kandidát Karel Janeček se domnívá, že případnou migrační vlnu, kterou by způsobily boje na Ukrajině, by Česko zvládlo. Řekl to v pořadu CNN Prima News Co Čech, to politik. Souhlasili s ním i další kandidáti na nejvyšší post v zemi Miloš Knor a Denisa Rohanová.

video: CNN Prima News