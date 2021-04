VIDEO: „Přijdou arbitráže,“ varoval Ferjenčík. „Lepší teď vydržet než pak zase zavřít,“ opáčil Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci v pátek v poledne začali jednat o tom, že by se okamžitě měly otevřít obchody a služby. Řešili to v reakci na verdikt Nejvyššího správního soudu, který zrušil opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření obchodů a služeb po konci nouzového stavu. Prosadil to poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, který prohlásil, že ministři by měli nést hmotnou odpovědnost. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že otevřením obchodů už od 26. května by se zvýšila mobilita lidí.

video: PSP ČR