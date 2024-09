VIDEO: Mikulovice, Vrbno, Heřmanovice, voda ničí vše, co jí stojí v cestě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mikulovice, Vrbno, Heřmanovice, voda ničí vše, co jí stojí v cestě

Panu Karlovi sebrala voda kus domu. Míval prý čtyři plus jedna, teď má tři plus jedna, možná bude mít míň. Jeho humor skřípe... Tak začíná unikátní svědectví fotoreportéra iDNES.cz a MF DNES Petra Topiče z obce Mikulovice na Jesenicku, kde mimořádné škody napáchala řeka Bělá. V autentické výpovědi líčí, co všechno se na místě stalo a jak moc to zahýbalo s lidskými osudy.

