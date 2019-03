VIDEO: Miliardy odhozených cigaretových nedopalků ohrožují přírodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miliardy odhozených cigaretových nedopalků ohrožují přírodu

Nejen, že je prokázáno, že cigarety škodí zdraví, ale podívejte se někdy kolem sebe ve městech na chodníku, kolik se tam válí cigaretových nedopalků. Plastové filtry se rozkládají průměrně 15 let a škodlivé látky se vstřebávají do vody i do půdy.

video: Ivo Helikar, iDNES.cz