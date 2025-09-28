Milion chvilek v Praze burcuje proti vládě extremistů
28. 9. 2025 17:30 Domácí | Volby 2025
Tisíce lidí se sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtějí shromážděním upozornit na to, že se po podzimních volbách mohou do Poslanecké sněmovny dostat populistické a extremistické strany a hnutí. Znamenalo by to podle nich ohrožení svobody a demokratického směřování České republiky.
