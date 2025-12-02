Miliony kubíků vody pro lužní les zajistí nový jez na Dyji

Domácí
S vodou v lužních lesích u Dyje pomůže klapkový jez, který na řece budují Lesy ČR. Dnes stavební firma začala osazovat první klapku. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi, jde asi o 1700 hektarů. Součástí projektu bezmála za 178 milionů korun je také obnova původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků, ale i tůní a vznik mokřadů.
video: iDNES.tv
