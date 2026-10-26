„V životě jsem tohle neudělal.“ Zeman v Partii pochválil STAN, vládu zkritizoval za rozpočet
26. 10. 2026 10:00 Domácí
STAN ústy svých politiků neustále kritizuje vysoký deficit státního rozpočtu a správně uvádí, že to způsobilo zrušení superhrubé mzdy. V nedělní Partii na CNN Prima NEWS to řekl exprezident Miloš Zeman, čímž poněkud překvapivě pochválil zmíněné opoziční hnutí. O zrušení superhrubé mzdy se koncem roku 2020 postarali poslanci z ANO, ODS a SPD. Zeman i představitelé Starostů tento krok dlouhodobě kritizují.
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„V životě jsem tohle neudělal.“ Zeman v Partii pochválil STAN, vládu zkritizoval za rozpočet
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