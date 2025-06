VIDEO: Zeman vítá spojení SOCDEM se Stačilo!. Považuji to za rozumné, řekl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zeman vítá spojení SOCDEM se Stačilo!. Považuji to za rozumné, řekl

Exprezident a bývalý dlouholetý předseda ČSSD Miloš Zeman se v Lánech vyjádřil k plánovanému spojení SOCDEM s hnutím Stačilo! před blížícími se sněmovními volbami. „Považuji to za rozumné řešení. V opačném v případě by hrozilo riziko, kdy by se buď obě či nejméně jedna strana nedostala do Sněmovny,“ řekl Zeman na brífinku před svým domem v Lánech.

video: iDNES.tv