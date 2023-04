VIDEO: Miloš Zeman dorazil v dobré náladě do své nové kanceláře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miloš Zeman dorazil v dobré náladě do své nové kanceláře

Bývalý prezident Miloš Zeman se ve středu poprvé od březnového konce svého mandátu ukázal na veřejnosti. V pražských Dejvicích otevřel svou kancelář, novináře do ní však nepustil. Do budoucna by kancelář měla být přístupná i veřejnosti. Po Zemanově boku zůstávají i nadále spolupracovníci Vratislav Mynář, Jiří Ovčáček, i Martin Nejedlý.

video: iDNES.tv