VIDEO: Zeman: Rusko plyn Evropě nezavře, útok na Ukrajinu ho zničí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zeman: Rusko plyn Evropě nezavře, útok na Ukrajinu ho zničí

Podle prezidenta Miloše Zemana by Rusové byli blázni, kdyby zastavili dodávky plynu nebo ropy do celé Evropy. Zmínil, že jde o nejvýznamnější část jejich exportních příjmů. „Přesto není vyloučeno, že to učiní,“ řekl v neděli v diskusním poradu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové.

video: CNN Prima News