VIDEO: Jsem rád, že se podařilo prosadit pojem partnerství, řekl Zeman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem rád, že se podařilo prosadit pojem partnerství, řekl Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman ocenil, že se v souvislosti s právy stejnopohlavních párů podařilo prosadit pojem „partnerství“. Podle Zemana to bylo jediné, o co skutečně šlo. Bývalý prezident dále uvedl, že nazývat svazky stejnopohlavních párů jako manželství, když nemohou plnit jeho základní funkci, což je funkce rodiny, je záměnou pojmů, a že by se pojmy neměly zaměňovat. Doufá, že nový zákon pomůže stejnopohlavním párům s jejich obtížemi, se kterými se musely dosud potýkat.

video: iDNES.tv