Prezident Zeman podporuje výcvik ukrajinských vojáků

Miloš Zeman by souhlasil s dalšími dodávkami zbraní na Ukrajinu i se zapojením Česka do výcviku ukrajinských vojáků. „Kdyby nebylo ruské agrese na Ukrajině, tak bych s tím nesouhlasil,“ řekl k zapojení do výcviku. Po ruské agresi proti Ukrajině Zeman změnil svůj postoj například i k sankcím, které dříve kritizoval.

video: CNN Prima News