Exprezident Miloš Zeman odvolil mezi prvními

Domácí | Volby 2025
Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi prvními odvolil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel nebo bývalá hlava státu Miloš Zeman. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu.
video: iDNES.tv
