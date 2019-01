VIDEO: Šéfka rozpočtového výboru KSČM Vostrá nesouhlasí s odkladem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéfka rozpočtového výboru KSČM Vostrá nesouhlasí s odkladem

Bitva o církevní restituce vrcholí. Zdanění náhrad církvím se má podle rozpočtového výboru posunout o dva roky, na začátek roku 2021. Doporučil to rozpočtový výbor Sněmovny, a to navzdory komunistům, kteří s odkladem nesouhlasili. Podle šéfky rozpočtového výboru KSČM Miloslavy Vostré si to její strana bude chtít vyříkat s premiérem Andrejem Babišem.

video: iDNES.cz