Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Domácí
Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných odstřelů. Muže převezli do nemocnice. Pro hasiče to byl ojedinělý a mimořádně náročný zásah.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:49

Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka
Domácí
11. 1. 2026 13:18
00:48

Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede
Domácí
11. 1. 2026 13:00
00:23

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici
Domácí
11. 1. 2026 12:32
00:57

Při protestech v Íránu zahynulo údajně nejméně 192 demonstrantů
Zahraniční
11. 1. 2026 12:28
01:00

Lešení z litomyšlského zámku je pryč
Domácí
11. 1. 2026 11:42
00:49

Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně
Domácí
11. 1. 2026 10:50
00:50

Hasiči pracovali na záchraně lidského života ve stísněném prostředí
Krimi
11. 1. 2026 10:30
15:04

Babiš: Mám chřipku a komentovat výroky druhých nebudu
Domácí
11. 1. 2026 10:28
00:48

Konec dojíždění. Liberec získá špičkovou kliniku
Domácí
11. 1. 2026 8:28
01:04

Hasiči začínají vyprošťovat zraněného muže z jeskyně
Krimi
11. 1. 2026 8:02
01:13

Kněz „zpívá“ japonsky českou hymnu
Sport
11. 1. 2026 7:12
02:50

Máme koordinátorku intimity, ale já jsem slušný a zodpovědný, říká Vladimír Polívka
Společnost
11. 1. 2026 0:06
05:05

Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce za 5 minut
Technika
11. 1. 2026 0:06
01:55:46

Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce
Technika
11. 1. 2026 0:06
01:32

Hasiči se museli ke zraněnému v podzemí plazit
Domácí
10. 1. 2026 21:26
00:32

Driftující policisté půjdou na kobereček
Domácí
10. 1. 2026 20:14
01:00

Keňský holič používá místo nůžek nabroušenou lopatu
Zahraniční
10. 1. 2026 20:06
00:55

V Orlických horách jsou sněhové podmínky ideální
Domácí
10. 1. 2026 18:04
00:57

Hasiči zachraňují zraněného muže, který je zaklíněný v jeskyni. Zásah ztěžuje počasí
Krimi
10. 1. 2026 16:04
01:20

Místo zavinovaček doporučují zdravotníci kontakt dítěte a matky kůží na kůži
Domácí
10. 1. 2026 15:36

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.