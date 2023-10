VIDEO: Rozhodujeme se, zda pokračovat v personální expanzi nebo dát přednost zvyšování platů, řekl Bek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministerstvo školství počítá v roce 2024 s rozpočtem 269 miliard korun. To je o čtyři miliardy více než letos. Navýšení zohledňuje závazek zvyšování učitelských platů. Růst by měl také počet žáků na jednoho učitele. Počet učitelů by ale v následujícím roce růst neměl.

