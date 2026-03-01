Nepřesouvejte se na vlastní pěst, zůstaňte na místě, vzkazuje ministerstvo zahraničí

Po jednání krizového štábu mluvčí ministerstva zahraniční Adam Čörgő uvedl, že jednání se kromě zástupců resortu účastnili také zástupci ministerstva obrany a bezpečnostních složek státu. „Prosíme naše občany v regionu Blízkého východu, aby důsledně sledovali doporučení bezpečnostních složek,“ řekl po jednání Čörgő. Kvůli pracovní vytíženosti na tiskovou konferenci nedorazil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
video: ČTK
