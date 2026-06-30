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Ministr kultury Klempíř přijíždí na jednání s prezidentem Pavlem

Domácí
Prezident Petr Pavel na dnešním setkání s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování ČT ČRo a jejich efektům. Ministr se ke schůzce nevyjádřil, při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři.
video: iDNES.tv
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