Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva vnitra

Domácí
Ze sídla ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka. Mluvčí resortu Ondřej Krátoška redakci iDNES.cz řekl, že o tom rozhodl přímo ministr Lubomír Metnar. Dodal, že před budovou bude vždy viset česká vlajka, vlajka Evropské unie a vlajka státu, ze kterého v daný den přijede významná státní návštěva.
