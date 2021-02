VIDEO: Havlíček řešil v Lánech jádro i kompenzační programy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr v sobotu jednal s expertním týmem prezidenta Miloše Zemana. Na schůzce mimo jiné zaznělo doporučení, že by měl být co nejdříve spuštěn tendr na dostavbu Dukovan. „Neměli bychom nijak redukovat současné potenciální dodavatele, tedy měli bychom ho nechat co nejvíce otevřený. Uvedl také, že nový program kompenzace příjmů půjde z technických důvodů na vládu až později v příštím týdnu, tedy ne v pondělí. Chce jej totiž předložit společně s dalším programem na úhradu nákladů. Vyplácení to podle něj ale nijak neoddálí.

video: iDNES.tv