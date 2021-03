VIDEO: Ministr Plaga navrhuje rotační výuku celých tříd na prvním stupni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr Plaga navrhuje rotační výuku celých tříd na prvním stupni

Ministr školství Robert Plaga řekl, že třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat doma a ve škole. „Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden doma a týden ve škole. To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje to epidemiologické riziko,“ uvedl.

video: PSPČR