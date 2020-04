VIDEO: Děti se nevrací povinně do škol, je to celé dobrovolné. Upozornil ministr Plaga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Děti se nevrací povinně do škol, je to celé dobrovolné. Upozornil ministr Plaga

Od 11. května se budou moci studenti středního vzdělávání vrátit do škol a dokončit ji tak, aby mohli složit maturitní zkoušku, potvrdil ve středu ministr školství Robert Plaga. Za hlavní opatření označil návrat dětí prvního stupně do škol 25. května. „Děti se nevrací povinně do škol, je to celé dobrovolné,“ upozornil ministr.

video: ČTK