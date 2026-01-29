Ministr Šťastný dal veřejný slib, že paralympionici dostanou stejné odměny jako olympionici

Domácí
Ministr pro sport Boris Šťastný dal ve Sněmovně veřejný slib, že paralympionici dostanou stejné odměny za získané medaile jako olympionici. „Naší povinností je najít veřejné prostředky,“ řekl ministr.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:12

Fotopast ukazuje netradiční soužití mladé rysí samice a staršího rysa
Domácí
29. 1. 2026 17:28
00:34

Opilecká zábava v Rusku: Otec spouštěl syna z okna
Zahraniční
29. 1. 2026 17:08
01:11

Oprava prodloužila větrné elektrárně na Svitavsku život, jeřáb snesl celou vrtuli
Domácí
29. 1. 2026 17:02
00:34

Polská armáda posiluje opevnění hranic s Běloruskem a Ruskem
Zahraniční
29. 1. 2026 16:40
00:48

Pozor na tenký led. Tyto rady vám mohou zachránit život
Domácí
29. 1. 2026 16:38
00:16

Vyhledávání filmů na míru na Kinoboxu
Domácí
29. 1. 2026 16:36
02:04

To, že teď zákon chrání státní úředníky, je mýtus, řekl poslancům Tejc
Domácí
29. 1. 2026 15:54
01:39

Ministr Šťastný dal veřejný slib, že paralympionici dostanou stejné odměny jako olympionici
Domácí
29. 1. 2026 15:36
00:12

Ruská školačka se stala terčem šikany
Zahraniční
29. 1. 2026 15:24
02:16

Je to účelový krok, vyčetl Kupka koalici návrh o státních zaměstnancích
Domácí
29. 1. 2026 15:12
01:29

Replika Benz Patent Motorwagen
Technika
29. 1. 2026 15:10
01:16

Nová budova střední školy AGC v Teplicích nabízí moderní dílny
Domácí
29. 1. 2026 15:06
00:26

Boj až do konce, žádný mír. Řekl Kadyrov v Kremlu
Zahraniční
29. 1. 2026 15:02
01:34

Kamiony při tragické nehodě zablokovaly hasičům bezohledně záchrannou uličku
Krimi
29. 1. 2026 14:40
01:03

Sicilské město zřídilo no-go zónu, Meloniová sesuv viděla shora
Zahraniční
29. 1. 2026 14:38
00:56

Nejdřív nóbl hotel a nakonec ubytovna. Nyní čeká Veselku i přes protesty demolice
Domácí
29. 1. 2026 14:08
00:36

Koryto Otavy v Sušici zaplnily ledové kry, hasiči je pravidelně hlídají
Domácí
29. 1. 2026 13:42
05:51

Za zpronevěřené peníze budu dál bojovat jako lev, řekl po rozsudku Barták
Krimi
29. 1. 2026 13:36
03:38

Nevrátil mi ani korunu, zlobí se Barták na svého advokáta. Prý mu zpronevěřil miliony
Krimi
29. 1. 2026 13:36
01:50

Ondřej Palát se při debutu v dresu New York Islanders blýskl gólem a asistencí
Sport
29. 1. 2026 13:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.