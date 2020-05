VIDEO: Vojtěch představil pravidla pro poslední fázi rozvolňování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách budou do 300 lidí. Obnovuje se povolení vstupu do vnitřních prostor restaurací, barů, ale také food courtů a fastfoodů v nákupních centrech. Všechny restaurace, bary a podobně budou moci být otevřeny do 23. hodin. Poté do šesti hodin ráno bude možné poskytovat služby skrze výdejní okénka.

