VIDEO: Ministryně Maláčová vysvětluje, jak bude probíhat zvyšování rodičovské Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministryně Maláčová vysvětluje, jak bude probíhat zvyšování rodičovské

Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun. Dosáhnou na to ale jen rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku od státu pobírat. Je to asi osmdesát procent rodin s malými dětmi. Zvýšení rodičovského příspěvku za současných 220 tisíc korun bude stát 8,6 miliardy korun.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz