Posadí se nebožtík při kremaci a zpívá? I takovým dotazům čelí funebráci

Pokud člověk pochopí smrt správně, tak ho neovlivní. Je to přirozená součást života. Dnešní společnost to ovšem tak nechápe. Míní Miroslav Hampl, provozovatel malé pohřební služby. Je toho názoru, že rozloučení se zemřelým je úplnější, když si ho pozůstalí sami zaopatří a uloží do rakve. Podle jeho zkušeností to je pro mnohé důležitější než samotný obřad. K jeho radosti se to stává stále častěji.

video: iDNES.tv