VIDEO: Zemřel legendární český cestovatel Miroslav Zikmund Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zemřel legendární český cestovatel Miroslav Zikmund

Zemřel legendární český cestovatel Miroslav Zikmund, bylo mu 102 let. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Cestovatelská legenda je spjata s jejím souputníkem Jiřím Hanzelkou. Celoživotní přátele neodloučilo ani 20 let nemilosti komunistického režimu, rozdělila je až Hanzelkova smrt v roce 2003.

video: iDNES.tv