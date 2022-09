VIDEO: Miss se mohou nově účastnit trans i vdané ženy s dětmi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Castingy na novou Miss Czech Republic jsou již v plném proudu. Organizace pro letošní ročník díky měnícím se pravidlům světových soutěží mohla upravit podmínky účasti. Nově se do soutěže mohou hlásit nejen svobodné dívky ve věku 17 až 25 let, ale i vdané ženy s dětmi. Několik let je již umožněna účast i trans ženám nebo handicapovaným dívkám. Jedenáct castingů se bude konat po celé České republice v průběhu měsíce září a října.

