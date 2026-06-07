Místo demolice unikátní kaple a černá kuchyně. Zámek na Žďársku ožívá
7. 6. 2026 9:10 Domácí
Renesanční zámek ve Stránecké Zhoři na Žďársku, kterému po letech devastace a využívání jako stáje hrozila demolice, už přes čtvrt století postupně zachraňuje a vlastními silami obnovuje Řád rytířů Kristových za pomoci dobrovolníků.
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