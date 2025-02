VIDEO: Místo mobilu děti zkouší kuželky, chůdy, kuše či kostky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Místo mobilu děti zkouší kuželky, chůdy, kuše či kostky

Na skok do středověku mohou nyní zavítat návštěvníci Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou. Nová výstava však rozhodně není „pouze“ vzdělávací, zaručuje dostatek netradiční zábavy pro děti i dospělé. A to včetně té pohybové. Expozice ukazuje, jak se lidé bavili před několika stovkami let.

video: iDNES.tv