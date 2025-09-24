Místo plynáren vyrostou v Brně rezidenční budovy
24. 9. 2025 9:22 Domácí
Výstavba projektu Brno Jedna na místě bývalých plynáren firmy innogy je zárodkem přeměny zanedbané čtvrti mezi ulicemi Cejl a Křenová ve východní části širšího centra města. Jeho součástí je dvojice bytových domů Neon a Xenon s osmi nadzemními a dvěma podzemními patry. Rezidenční budovy nabídnou celkem 188 bytů převážně menší velikosti.
