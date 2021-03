VIDEO: Na cestující čekali na perónu policisté i vojáci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na cestující čekali na perónu policisté i vojáci

Policisté, strážníci i vojáci kontrolují na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi cestující, kteří do města přijeli vlakem. Kontrolou prochází každý stoj, který na nádraží zastaví. Kromě povolení ke vstupu do města kontrolují policisté i strážníci dodržování dalšího vládního nařízení, kterým je povinné používání respirátorů. Pokud ale policisté zjistili, že do města automobilů přijel občan, který v současné době nemá důvod ke vstupu, musel by nejbližším vlakem město opustit.

video: iDNES.tv