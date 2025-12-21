Mladá umělkyně mění bolest v umění

Zažila šikanu od učitelů i napadení nožem. Mladá tvůrkyně Erika Příhodová dnes svoji bolest mění v umění. Rodačka z Chocně na Orlickoústecku propojuje design, malbu a make-up do jediné, výrazně osobní identity a inspiruje ženy, aby nenosily jen šaty, ale především sebe.
