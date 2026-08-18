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Pravnuk legendárního Gastona poprvé vyzkoušel velký bazén

Domácí
Po dlouhých sedmi letech vyrůstá v Zoo Praha mládě lachtana jihoafrického. Malého samečka porodila samice Daisy 5. června. Ačkoli o svého prvního potomka začala bezprostředně pečovat, neměla pro něj zpočátku dostatek mléka, a tak museli chovatelé přistoupit k lehkému přikrmování. Otcem nejnovějšího přírůstku, pravnuka legendárního Gastona, je samec Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostocku. Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Vedle samce Osla také samice Abebu, Ronju a Daisy s mládětem.
video: iDNES.tv
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