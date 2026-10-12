Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mladík v Ostravě ukradl fenku ze zahrady. Strážníci ji poznali podle svěšeného ucha

Domácí
Osmnáctiletý muž odvedl fenku ze zahrady rodinného domu v Ostravě, prozradil ho ale neobvyklý způsob, jakým ji vedl. Strážníci zvíře poznali podle svěšeného levého ucha a pomohli ho vrátit majiteli. Případem se nyní zabývá policie.
video: Policie ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:54

Mladík v Ostravě ukradl fenku ze zahrady. Strážníci ji poznali podle svěšeného ucha
Domácí
12. 10. 2026 17:38
00:52

Britský premiér Burnham obvinil íránské revoluční gardy z plánu útoku na základnu
Zahraniční
12. 10. 2026 17:34
14:00

Odpískáno 12.10.2026
Sport
12. 10. 2026 17:00
01:38

IKEA jako útočiště v době krize. Dánské prodejny by mohly sloužit i jako nouzové nemocnice
Zahraniční
12. 10. 2026 16:30
01:32

Český úspěch ve Frankfurtu? Ideálně by z něj měli těžit všichni, přemýšlí Banga
Společnost
12. 10. 2026 16:00
00:38

Drogový byznys řídil z hotelového apartmá. Před soudem stojí 21 obžalovaných
Krimi
12. 10. 2026 15:52
00:45

Seydouxová natáčela nahé scény jen dva měsíce po porodu
Společnost
12. 10. 2026 15:20
00:29

V Pisáreckém tunelu začíná kompletní výměna starých technologií
Domácí
12. 10. 2026 15:20
02:13

Babiš bude na jednání Evropské rady prosazovat odložení emisních povolenek
Domácí
12. 10. 2026 15:02
02:30

Vláda dnes schválila novelu rozvodového zákona, prohlásil Jeroným Tejc
Domácí
12. 10. 2026 15:02
01:04

Trailer na hru Machinarium 2
Lifestyle
12. 10. 2026 15:00
00:55

Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Nefungují aplikace taxi a dalších služeb
Zahraniční
12. 10. 2026 14:52
00:22

Pyrotechnici dokončili vyčištění Bořího lesa od munice
Domácí
12. 10. 2026 14:40
00:46

Nad domy ve Špindlerově Mlýně bude jezdit kabinová lanovka
Domácí
12. 10. 2026 14:26
00:56

Tropická bouře Rachel ničí pobřeží jižní Kalifornie
Zahraniční
12. 10. 2026 14:22
01:05

Luxusní čínské SUV Li L9 Livis pro šest lidí
Technika
12. 10. 2026 13:36
00:10

Při brutální vraždě oběti vyhřezla střeva
Krimi
12. 10. 2026 13:26
00:55

Požár zničil historickou tržnici v centru Paříže. Plameny zachvátily tržiště ze 17. století
Zahraniční
12. 10. 2026 13:16
41:40

ANO chybí osobnosti, Motoristé švejkovali. Komentátor MF DNES zhodnotil volby
Rozstřel
12. 10. 2026 13:10
00:51

Nobelovu cenu za ekonomii získali Robert E. Hall a Michael Woodford
Zahraniční
12. 10. 2026 12:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.