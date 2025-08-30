iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Mladík z Brna pořádá netradiční akce

    Domácí

    Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v centru Brna, kterými se snaží lidi vytrhnout z každodenní rutiny. Jeho nápady pod názvem Game of Life už na sociálních sítích oslovily přes 39 tisíc sledujících. Za půl roku tak vytvořil komunitu lidí, kteří se k němu pravidelně přidávají na běh ve spodním prádle, hromadné karaoke nebo vodní bitvu.

    video: Vojtěch Toman

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB