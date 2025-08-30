Mladík z Brna pořádá netradiční akce

Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v centru Brna, kterými se snaží lidi vytrhnout z každodenní rutiny. Jeho nápady pod názvem Game of Life už na sociálních sítích oslovily přes 39 tisíc sledujících. Za půl roku tak vytvořil komunitu lidí, kteří se k němu pravidelně přidávají na běh ve spodním prádle, hromadné karaoke nebo vodní bitvu.Sdílet video na FB