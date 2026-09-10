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Mlékárny chtějí zákaz podnákladových cen

Domácí
Producenti a zpracovatelé mléka prožívají jedno z nejtěžších období v historii. Kvůli poklesu poptávky ceny mléčných produktů spadly na rekordní minima. Společně s Agrární komorou budou tlačit na to, aby byl zakázán prodej za podnákladové ceny. Zaznělo to na semináři při Mlékárenském dni v Přibyslavi.
video: iDNES.tv
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