Zemana zajímaly priority místního rozvoje a digitalizace, řekl po schůzce Bartoš

„Bylo to komornější, sedl jsem si do křesla a bavili jsme se přes mikrofon,“ řekl po schůzce Bartoš. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, zda kandidát do vlády, který Zemanovi vadí, je kandidát na ministra zahraničí za Piráty Jan Lipavský.

video: ČTK