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Moderní dřevostavbu si postavili u Příbrami

Domácí
Na pozemku o rozloze 1 500 m² nedaleko Příbrami si majitelé postavili moderní dřevostavbu, která propojuje současnou architekturu s přírodním charakterem dřeva.
video: Dřevostavitel
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