Modernizace čističky pomůže řekám

Čistírna odpadních vod funguje v Jindřichově Hradci od 70. let 20. století. Naposledy ji město opravovalo před 25 lety, kdy se pustilo do dostavby. Nyní přichází zásadní modernizace za více než 350 milionů korun. Do potoka Řečička, který se vlévá do Nežárky, jež pak ústí do Lužnice, pak bude čistička vypouštět vodu s nižší ekologickou zátěží.

video: iDNES.tv