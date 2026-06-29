Modernizace trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem
29. 6. 2026 8:46 Domácí | Zprávy z dráhy
Správa železnic bude dál pokračovat v modernizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. Letos dokončí úsek mezi Pohledem a Přibyslaví a naopak zahájila práce v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou.
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