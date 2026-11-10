Modlitebna i okresní výbor. Jehovisté spoluvlastní budovu s komunisty
10. 11. 2026 14:00 Domácí
Komunistická strana Čech a Moravy spolu s Náboženskou společností svědků Jehovových vlastní budovu v Českém Krumlově. Jde o poměrně kuriózní vztah: V jedné části budovy je jehovistická modlitebna a hned vedle je okresní výbor komunistů. Jehovisté tvrdí, že navzdory historii plné pronásledování a perzekucí udržují s místními komunisty běžné sousedské vztahy. Jihočeští zástupci KSČM naopak přiznávají, že přítomnost jehovistů jim nevyhovuje a byly by radši, kdyby sousedili s Českým červeným křížem, který sídlí nedaleko.
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