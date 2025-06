VIDEO: Modrý slimák, kudlanka i raci. Botanická zahrada je plná unikátních živočichů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Modrý slimák, kudlanka i raci. Botanická zahrada je plná unikátních živočichů

Desítky bezobratlých živočichů, které mnohdy nemá člověk ve volné přírodě vůbec spatřit, si teď mohou přijít prohlédnout lidé do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A rozhodně je na co koukat, třeba na tohoto modrého slimáka, který se vyskytuje jen na pár místech Česka. K vidění jsou ale i raci, a to jak ty, které můžeme vidět v českých vodách, tak i zcela modrého, který dokládá, že raci nemusí být jen hnědo-žluté barvy.

video: iDNES.tv