Ekonom a bývalý víceguvernér ČNB Mojmír Hampl v pondělím Rozstřelu: Jestli jsme v něčem zaspali, tak je to vývoj infrastruktury, a to nejen dálniční. Stačí se jen podívat do zahraničí, kde se pořád pořád ve velkém investuje. Česko, jako by se zastavilo v investicích.

